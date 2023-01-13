Вашингтон, 14 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида пригрозили ввести новые санкции против России, сообщает 13 января сайт главы японского правительства.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Байден и Кисида после проведённой в Вашингтоне встрече приняли совместное заявление. России в этом документе было уделено довольно много места. Лидеры США и Японии обрушились на Москву с резкой критикой и новыми угрозами.

«Объединившись через Атлантический и Тихий океаны, мы вместе выступили против несправедливой и жестокой агрессивной войны России против Украины, и мы будем продолжать вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине было бы враждебным и ничем не оправданным актом против человечества. И мы продолжим поддерживать Украину перед лицом атак России на объекты критической инфраструктуры», — говорится в заявлении Байдена и Кисиды.

Напомним, что обвинения России в том, что она якобы готова применить ядерное оружие на Украине, стали в последнее время чрезвычайно распространены среди зарубежных политиков и в иностранных СМИ.