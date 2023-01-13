Вильнюс, 14 января, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы перестал гореть через четыре часа после взрыва и возгорания, 14 января сообщили в пресс-службе литовской компании Amber Grid, которая управляет объектом.

Niklas Freidwall Пожар

По предварительной информации, в ходе инцидента никто не пострадал. Отмечается, что поврежденный участок будет восстановлен в течение нескольких дней.

Газоснабжение Пасвальского района и других частей севера Литвы обеспечивается благодаря другому газопроводу, который был проложен параллельно. Кроме того, Amber Grid возобновила подачу газа и в Латвию.

Правоохранительные органы и специалисты компании пытаются выявить причину случившегося. В организации добавили, что пока нет данных об умышленном вмешательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский государственный сетевой оператор Elering объявил, что взрыв газопровода в Пасвальском районе Литвы не отразится серьезно на снабжении газом Эстонии.