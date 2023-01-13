Донецк, 14 января, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Почти 14 миллионов человек получили помощь ООН и связанных с ней партнёрских организаций на Украине и на новых российских территориях. Об этом на заседании Совета безопасности ООН 13 января заявила заместитель генсека по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

sanjitbakshi Флаг ООН

По словам Дикарло, с момента начала СВО помощь населению оказали 740 партнёров ООН. Чиновница отметила, что один миллион человек получил помощь на территориях, не контролируемых киевским режимом.

Дикарло заявила, что все стороны конфликта должны оказывать содействие гуманитарным организациям в их деятельности по помощи людям.

Напомним, что в соответствии с проведёнными всенародными референдумами, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в качестве новых субъектов.