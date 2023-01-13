Лондон, 14 января, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Нападение с применением химического оружия на российские войска могут готовить киевские боевики. Об этом 13 января сообщило посольство России в Лондоне в своём Twitter.

Green Cross Switzerland Склад химоружия

Российское диппредставительство разместило видеозапись, сделанную киевскими боевиками. На ней можно увидеть газовые баллоны с нанесёнными на них буквами «ОБ», а также беспилотники, лежащие рядом с баллонами. Часть баллонов была прикреплена к беспилотникам.

В комментарии к видеозаписи российские дипломаты поясняют, что на видео, по всей видимости, представлен процесс подготовки киевских боевиков к использованию химического оружия против российских войск. В диппредставительстве указали, что буквы «ОБ» расшифровываются как «отравляющие боеприпасы».

В посольстве России в Лондоне предположили, что в газовых баллонах содержится, вероятнее всего, фосген — крайне токсичный газ, запрещённый Конвенцией о запрещении химического оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, Россия представила доказательства того, что американские военные помогают Киеву проводить на Украине химические провокации.