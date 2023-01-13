Вашингтон, 14 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Конгрессмены-республиканцы отменили запрет на курение сигарет на территории Капитолийского холма, сообщает 13 января телеканал Fox News.

SmartSign Сигареты под запретом

Запрет на употребление табака был введен для законодателей и сотрудников аппарата был введен в 2007 году при тогдашнем спикере Палаты представителей демократе Нэнси Пелоси. При этом сенаторам и конгрессменам по-прежнему разрешалось курить в своих офисах.

Курение в помещениях полностью запрещено городскими властями столицы США, Вашингтона. Однако, Капитолийский холм находится под федеральной юрисдикцией, поэтому правила курения принимаются там Сенатом и Палатой представителей. Причём эти правила, в значительной степени, зависят от личных пристрастий руководителей Конгресса.

Так, республиканец Джон Бейнер, возглавлявший Палату представителей в 2011–2015 годах, выкуривал на рабочем месте более пачки сигарет в день. Поэтому, к моменту, когда Бейнер покинул свой пост, ковры и стены в его кабинете нуждались в ремонте, а воздух — в очистке.