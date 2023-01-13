Лима, 14 января, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Перуанская полиция задержала по меньшей мере 329 человек в ходе протестов в Перу, 13 января сообщила на своем сайте генеральная прокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Перу

Один из этих людей является несовершеннолетним. Против задержанных возбуждены уголовные дела, касающиеся массовых беспорядков, насилия, сопротивления представителям органов власти и воспрепятствования работе государственных служб.

Также отмечается, что генпрокуратура Перу начала восемь расследований в связи с гибелью людей в ходе протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в перуанском городе Кусно протестующие попытались захватить местный международный аэропорт и вступили в кровопролитные столкновения с полицией. В результате стычек оказались ранены 16 демонстрантов и 6 полицейских.