Киев, 14 января, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Власти Дании намерены оказать значительную помощь киевскому режиму в восстановлении украинской инфраструктуры, сообщает 13 января пресс-служба правительства Украины.

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Об этом было заявлено на встрече в Киеве вице-премьера Александра Кубракова с датским министром по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэном Йоренсеном.

Копенгаген планирует принять активное участие в восстановлении энергосистемы Украины, её жилищного фонда, а также осуществить с Киевом совместные проекты в судостроении.

Особую помощь Дания намерена выделить находящемуся под контролем киевских властей Николаеву.

В рамках такой помощи правительство Копенгаген уже предоставил Николаеву экскаваторы, самосвалы, погрузчики, строительные материалы, а также 16 насосов для водоснабжения.

Напомним, что Дания предоставила Украине €565 млн военной помощи и €192 млн гражданской помощи. Кроме того, Дания входит в первую десятку стран-доноров по финансовой поддержке киевского режима.