Киев, 14 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Киевский режим якобы уже начал получать тяжелое вооружение из европейских стран, заявил 13 января глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что Киев нуждается в таком вооружении, а также в танках. Ермак уточнил, что не может раскрыть детали поставок. Глава офиса Зеленского также выразил уверенность, что Запад продолжит передавать ВСУ тяжелое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, Германия решит вопрос с отправкой танков Киеву в рамках встречи министерств обороны стран НАТО на авиабазе в Рамштайн 20 января. По оценкам журналистов, решение, скорее всего, будет положительным.

13 января портал Military Watch привел мнения военных экспертов, считающих, что ВСУ в ходе боев в Донбассе не смогут воспользоваться танками, которые Киев хочет получить от Германии и Британии.

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