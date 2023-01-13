Вашингтон, 14 января, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Дефолт угрожает США в июне 2023 года, если Конгресс Соединенных Штатов не повысит лимит государственного долга, говорится в письме, направленном американским законодателям от имени министра финансов страны Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она отметила, что существующий потолок заимствований в $31,381 трлн будет достигнут уже 19 января. Йеллен уточнила, что США смогут продержаться до июня благодаря приостановке отчислений в пенсионные и социальные фонды.

Министр призвала Конгресс своевременно повысить лимит или заморозить его действие. Глава ведомства подчеркнула, что дефолт нанесет «непоправимый вред» экономике США, а также благосостоянию американских граждан и финансовой стабильности в мире.

Йеллен напомнила, что одна только угроза дефолта в стране в 2011 году вызвала снижение суверенного кредитного рейтинга страны, которое было только раз в истории.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что в краткосрочной перспективе вероятность того, что США объявят дефолт по внешнему долгу, невысока. Эксперт добавил, что сокращение частного капитала и инвестиций отбросит на десятилетия назад глобальную экономику, включая экономику Соединенных Штатов.

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