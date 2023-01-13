Осло, 14 января, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Норвежская армия получит самую крупную партию артиллерийских снарядов за всю свою историю, сообщает 13 января французский телеканал BFMTV.

U.S. Army Europe Норвежский и американский генералы

Норвежское правительство заключила контракт на сумму €243 млн с национальным производителем боеприпасов компанией Nammo. Армия планирует получить, кроме обычных, и большую партию дальнобойных снарядов, имеющих дальность стрельбы до 40 км.

Благодаря этому контракту, Nammo, насчитывающая более 2700 сотрудников, рассчитывает существенно расширить свои производственные мощности.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам объяснил заказ на такую крупную партию боеприпасов изменением геополитической ситуации в Европе и необходимостью повышать уровень боевой готовности.

Кроме того, министр прозрачно намекнул, что часть поставленных снарядов будет передано киевскому режиму.

Напомним, что Норвегия уже поставила ВСУ значительное количество артиллерии, ракет и боеприпасов.