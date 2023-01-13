Нью-Йорк, США, 14 января, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Готовность содействовать Москве и Киеву в урегулировании конфликта выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Такое заявление сделала 13 января на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Securityconference.org Антониу Гутерреш

Замгенсека ООН отметила, что никаких признаков прекращения боевых действий на территории Украины не наблюдается и преобладает «военная логика», которая практически не оставляет места для диалога.

«Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится», — указала ДиКарло.

Замгенсека ООН назвала конфликт между Москвой и Киевом «бессмысленным и неоправданным» и обратилась к Украине и России с предложением от лица Генерального секретаря ООН Гутерриша положить конец конфликту на основе Устава ООН и международного права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН приветствовали инициативу о перемирии между Москвой и Киевом на Рождество, с которой обратился к украинской стороне патриарх Московский и всея Руси Кирилл.