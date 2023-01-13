Киев, 14 января, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Киевский режим признаёт, что энергетика страны продолжает находиться в тяжёлой ситуации, сообщает 13 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

В частности, сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления. В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00.

Украинские энергетики рассчитывают на потепление в ближайшие выходные, что, по их подсчётам, должно привести к уменьшению потребления.

Министерство энергетики Украины планирует в ближайшее время закупить за рубежом необходимое энергетическое оборудование стоимостью более €107 млн. Киев хочет приобрести силовые трансформаторы, генераторы, клапаны, насосы, трубы, масляные трансформаторы, аккумуляторы, разъединители, провода, изоляторы и автоматические выключатели.

Министерство энергетики отметило, что с нового года начался импорт электроэнергии на Украину из Европы, пока он проходит в небольших объемах, однако киевские чиновники рассчитывают на его увеличение.

В Киеве заявили, что 11 января на Украину прибыла вторая партия помощи для энергетического сектора из Азербайджана. Таким образом, Баку полностью поставил все 45 электростанций резервного потребления мощностью от 94 до 160 кВА.

Напомним, что украинская энергоинфраструктура понесла серьёзнейший ущерб от регулярных российских ударов.