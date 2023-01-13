Таллин, 13 января, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Взрыв газопровода в Литве не окажет влияния на снабжение Эстонии газом, 13 января сообщили пресс-службе эстонского государственного сетевого оператора Elering

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Глава организации Таави Вескимяги отметил, что происшествие повлияет на рынок только в незначительной степени. Он заявил, что литовская обслуживающая компания готовится запустить параллельный газопровод для снабжения Эстонии.

Руководитель Elering также уточнил, что Литва может начать передавать эстонской стороне газ из своего газохранилища, а не только голубое топливо, которое поступает через литовский газовый терминал.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Пасвальском районе Литвы произошел на магистральном газопроводе Amber Grid. По нему подавался газ в Латвию и северные районы Литвы. В результате инцидента никто не пострадал.