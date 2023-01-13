Москва, 13 января, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Инфляция за 2022 год в России составила почти 12%, сообщает 13 января Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, в декабре 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с декабрём 2021 составил 111,94%. Эти показатели превышают уровень инфляции в 8,39% за 2021 год.

По данным Росстата, за прошлый год цены на товары, в целом, выросли на 11,47%, в том числе, на продовольствие — 10,29%, на непродовольственные товары — 112,70, на услуги — 113,19%.

Как утверждает статистическое ведомство, цены на плодоовощную продукции снизились за прошлый год на 1,97%.

По сравнению с ноябрём 2022 года цены за декабрь выросли по стране, в целом, на 0,78%.