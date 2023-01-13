Берлин, 13 января, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Информацию о возможной отставке главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт назвали слухами и отказались комментировать в военном ведомстве. Об этом 13 января сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя минобороны ФРГ.

Olaf Kosinsky Кристина Ламбрехт

«Это слухи, которые мы не комментируем», — ответил на соответствующий запрос представитель военного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что издание Bild сообщило о вероятной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Уточнялось, что глава минобороны ФРГ приняла решение самостоятельно на фоне шквала жёсткой критики в свой адрес за состояние материально-технической базы бундесвера и скандальных публикаций с её участием.