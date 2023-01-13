Киев, 13 января, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудили с ним предоставление Киеву военной помощи, включая передачу танков. Об этом Кулеба написал 13 января в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Кулеба в беседе отметил необходимость получения танков западного образца для ВСУ. Госдепартамент США подтвердил, что глава МИД киевского режима участвовал в разговоре с Блинкеном.

Госсекретарь подчеркнул «неизменную и непоколебимую поддержку» Киева стороны США, что, по его словам, выражено в поставках для ВСУ современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники из запасов Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета New York Times написала, что Запад спешит передать Киеву современное оружие из-за страха наступления российских войск на Украине. 13 января адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что ВСУ нуждаются в истребителях, которые есть у Польши.