Киев, 13 января, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Киевский режим намерен потребовать у России многомиллиардные компенсации понесённого экологического ущерба, сообщает 13 января пресс-служба украинского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец оценил ущерб экологии страны в результате СВО в $46 млрд и заявил о намерении Киева получит эти деньги с России.

По словам киевского чиновника, основную часть исчисленных убытков составляет загрязнение воздуха — $27 млрд. В воздух попало более 42 млн тонн парниковых газов. Этот объём сравним с годовыми выбросами такой страны, как Болгария.

Главными причинами выбросов стали лесные пожары и поражения объектов энергетической инфраструктуры. На настоящий момент уже сгорело более 680 тыс тонн нефти и горючего.

Кроме того, ущерб нанесён почти трети украинских лесов. Полностью выгорело не менее 23,3 тыс га.

Ущерб же, причиненный загрязнением почв, киевский чиновник оценил в $18 млрд.

Напомним, что украинские власти регулярно выступают с требованиями, чтобы Россия выплатила им огромные репарации.