Вашингтон, 13 января, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Вероятность опроса президента США Джозефа Байдена по ситуации о найденных у него секретных материалах спецпрокурором назвала «гипотетической» официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 13 января в ходе брифинга.

The White House Карин Жан-Пьер

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер к опросу правоохранителями и спецпрокурором по ситуации с обнаруженными у него секретными документами, Жан-Пьер не стала отвечать однозначно.

«Я не буду забегать вперед о том, что может случиться, не буду говорить о гипотетических вещах, потому что это гипотетический вопрос», — указала официальный представитель Белого дома.

При этом Жан-Пьер отметила, что команда президента США плотно сотрудничает с минюстом по делу о секретных материалах и планирует продолжать это сотрудничество в дальнейшем.

Напомним, глава минюста и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными бумагами, обнаруженными в офисе и доме Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, президент США Байден в рамках скандала с секретными документами оказался в той же ситуации, что и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.