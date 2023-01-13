Киев, 13 января, 2023, 23:00 — ИА Регнум. На территории, подконтрольной киевскому режиму, работает почти 30 тысяч терминалов системы Starlink, сообщает 13 января пресс-служба украинского правительства.

Steve Jurvetson Спутниковая тарелка системы Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров подчеркнул особое значение Starlink в условиях ведения боевых действий, когда не работает стационарная и мобильная связь. С начала СВО система стала важнейшей частью критической инфраструктуры Украины. Кроме того, Starlink активно используют различные вооружённые формирования киевского режима.

Министр назвал общее количество полученных Украиной терминалов — чуть меньше 30 тысяч. Он заявил, что недавно Киев получил 8 тысяч комплектов от Польши, в связи с чем он объявил благодарность польскому правительству.

Напомним, что Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет.