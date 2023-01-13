Берлин, 13 января, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку на фоне критики в свой адрес за состояние материально-технической базы бундесвера, 13 января сообщило издание Bild со ссылкой на источники.

Федеральное министерство обороны Германии Кристина Ламбрехт

По информации журналистов, это решение глава ведомства приняла самостоятельно. Дата отставки еще не определена. В настоящее время проводятся консультации по вопросу новой кандидатуры на пост министра обороны Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января газета Münchner Merkur написала о том, что лидеры немецких оппозиционных партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали от канцлера ФРГ Олафа Шольца снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны страны. Они обвинили главу ведомства в некомпетентности.

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