Министр обороны Германии решила уйти в отставку
Bild: министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку
Берлин, 13 января, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку на фоне критики в свой адрес за состояние материально-технической базы бундесвера, 13 января сообщило издание Bild со ссылкой на источники.
По информации журналистов, это решение глава ведомства приняла самостоятельно. Дата отставки еще не определена. В настоящее время проводятся консультации по вопросу новой кандидатуры на пост министра обороны Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 января газета Münchner Merkur написала о том, что лидеры немецких оппозиционных партий ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали от канцлера ФРГ Олафа Шольца снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны страны. Они обвинили главу ведомства в некомпетентности.
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