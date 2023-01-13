Энергодар, Запорожская область, 13 января, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают обстрел Запорожской АЭС, хотя интенсивность его значительно снизилась. Об этом 13 января сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Стрелять стали значительно меньше, и слава Богу… дикость состоит в том, что стрелять вообще нельзя. Огонь сегодня беспокоящий», — уточнил Карчаа.

По словам советника «Росэнергоатома», «вакханалий и артиллерийских истерик» со стороны ВСУ не наблюдалось в районе Запорожской АЭС с конца ноября.

Также Карчаа добавил, что в Энергодаре удалось наладить теплоснабжение, хотя это и потребовало неимоверных усилий, так как сама атомная станция не даёт электроэнергии. Кроме того, советник «Росэнергоатома» отметил, что до сих пор сотрудники АЭС, а также их семьи и близкие люди получают угрозы со стороны Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует встретиться на следующей неделе в Киеве с представителями киевского режима, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.