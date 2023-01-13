Рим, 13 января, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Правительство Италии решило поставить киевскому режиму системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия SAMP/T, 13 января сообщило военное издание RID со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

По данным журналистов, решение было принято «два-три дня назад» итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. Отмечается, что вопрос о передачи затянулся из-за позиции министерства обороны и военных.

Они указывали на то, что Италия владеет всего пятью батареями SAMP/T, и одна из них развернута на территории Кувейта. Как уточнили в издании, ситуация изменилась после телефонного разговора Мелони и президента США Джо Байдена, который оказал на премьер-министра Италии «сильное давление».

Схема передачи ПВО очень сложна, а ее подробности засекречены. Журналисты добавили, что «ходят слухи», в соответствии с которым батарея будет передана по частям. В ее составе будут как итальянские, так и французские компоненты, поскольку SAMP/T разрабатывалась совместно Италией и Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января газета 20 Minuten написала о том, что власти Швейцарии не разрешили Испании передавать свое оружие Киеву.