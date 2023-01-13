Вашингтон, 13 января, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США с с ежегодным посланием «О положении в стране» принял президент США Джозеф Байден. Об этом 13 января сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель Белого дома уточнила, что приглашение было получено от спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Американский лидер по словам Жан-Пьер, принял приглашение и «с нетерпением» ожидает возможности выступить перед конгрессменами с ежегодным посланием «О положении в стране».

Жан-Пьер указала, что выступление Байдена запланировано на вторник, 7 февраля.

Напомним, в традиционном ежегодном выступлении в Конгрессе президенты США рассказывают о текущем положении в стране, отчитываются о достижениях своей администрации и намечают приоритеты для дальнейшей работы.