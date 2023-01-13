Курск, 13 января, 2023, 21:57 — ИА Регнум. В Курске произошла авария на теплотрассе, без тепла остались около 200 домов. Об этом 13 января сообщил глава Курска Игорь Куцак. Коммунальная авария произошла вечером в Северо-Западном районе областного центра.

Кursck.org Авария теплосети

«На проспекте Дружбы, 2 произошло повреждение теплосети диаметром 800 мм. В зону отключения попало порядка 200 домов», — написал Куцак в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. На место аварии направлены специалисты теплосетей. Как уточнили в администрации области, на место для проведения ремонтно-восстановительных работ выехали все областные и городские службы. Создан штаб для координации действий экстренных служб. Его возглавил заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

В настоящее время температура воздуха в Курске составляет — 5 градусов. В предстоящие выходные столбики термометров, по прогнозам синоптиков, не опустятся ниже — 2 градусов в дневные и ночные часы.

С начала 2023 года авария на проспекте Дружбы стала уже четвертой в коммунальных сетях Курска.