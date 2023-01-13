Бердянск, Запорожская область, 13 января, 2023, 21:37 — ИА Регнум. В Бердянске взорвана машина главы администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина. К теракту причастны спецслужбы киевского режима. Об этом 13 января сообщили в районной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Инцидент произошёл на улице Мичурина около 19:30 13 января. Под машиной была заложена бомба. Её вовремя успел заметить глава администрации Кичигин. Во время теракта он не пострадал.

«В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства случившегося и лица, причастные к теракту, устанавливаются.