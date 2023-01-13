Будапешт, 13 января, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Решение Еврокомиссии (ЕК) прекратить выплаты для участия в программе обмена Erasmus для венгерских студентов является проявлением венгерофобии и применением двойных стандартов. Об этом 13 января заявил на пресс-конференции в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

ANDREJ CUKIC Петер Сийярто

Он заявил о возмущении решением ЕС и считает его проявлением «симптомов венгрерофобии». Министр считает неприемлемым, что Брюссель требует убрать из состава руководителей венгерских вузов госуслужащих и политиков, так как подобного не требуют от западноевропейских университетов.

«Считаю, что это грубое — выражение двойных стандартов», — сказал Сийярто.

Глава МИД также заявил, что власти Венгрии не допустят, чтобы студенты пострадали из-за еврочиновников, и будут выплачивать средства на программу из госбюджета.

Напомним, в Евросоюзе заявляют о высокой коррупционной угрозе в Венгрии. На этом основании Брюссель задерживает выделение средств Будапешту из бюджета ЕС.