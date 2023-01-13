Вашингтон, 13 января, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Госдолг США достигнет потолка 19 января 2023 года. Об этом проинформировала конгресс глава минфина США Джанет Йеллен, направив письмо спикеру палаты представителей конгресса Кевину Маккарти. Она призвала к принятию срочных мер для исполнения кредитных обязательств страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Я почтительно призываю конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов», — говорится в письме.

Напомним, о достижении валового государственного долга США суммы в размере $31 триллиона стало известно в октябре 2022 года. При этом отмечалось, что такой суммы госдолг США достигает впервые. Более $24 трлн из этой суммы составляли долговые обязательства перед частными лицами. Ещё около $7 трлн — долги перед правительствами других стран.