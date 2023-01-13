Москва, 13 января, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким бывшей артистки балета Государственного академического Большого театра, заслуженного деятеля искусств РФ Натальи Садовской.

Пресс-служба Минкультуры Ольга Любимова

В словах соболезнования, опубликованных 13 января на сайте Минкульта РФ, Любимова напомнила, что прославленная балерина запомнилась блистательными балетными партиями на сцене Большого театра, с которым она была неразрывно связана.

Помимо этого, Наталья Садовская заслужила особое уважение и признательность своей преподавательской, организаторской, научно-просветительской деятельностью.

Напомним, Наталья Садовская скончалась 12 января в возрасте 94 года.