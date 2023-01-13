Вена, 13 января, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует встретиться на следующей неделе в Киеве с представителями украинских властей, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 13 января сообщает пресс-служба ЗАЭС.

CLEMENS BILAN/TASS Рафаэль Гросси

«Я всё ещё полон решимости сделать столь необходимую защитную зону реальностью как можно скорее. Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не так быстро, как должны», — процитировала пресс-служба заявление Гросси.

Сообщается, что он надеется договориться о создании защитной зоны уже в ближайшее время. Ранее глава МАГАТЭ заявил, что верит в успех этой идеи, так как ядерная катастрофа не нужна ни Киеву, ни Москве.

Стоит отметить, в текущем году на Запорожской АЭС планируется провести ремонтные работы, в том числе касающиеся продления сроков эксплуатации энергоблоков № 1, 2 и 6. Также условия на станции нужно привести в соответствие с требованиями Ростехнадзора. ЗАЭС продолжают обстреливать силы ВСУ.