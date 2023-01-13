Тель-Авив, Израиль, 13 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Израиль со следующего месяца прекратит выплату пособий украинским беженцам. После окончания срока действия постановления о выплатах, которое было принято в апреле 2022 года, возобновлять его исполнение не планируется. Об этом сообщила 13 января газета Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Напомним, беженцы с Украины, выехавшие в Израиль после начала проведения Россией спецоперации, могли рассчитывать на финансовую поддержку со стороны израильских властей. Сумма пособий составляла около 1 тыс. шекелей ($290). В целом выплаты зависели от размера семьи беженцев.

Согласно постановлению министерства репатриации и интеграции на пособия могли рассчитывать также вновь прибывшие иммигранты из России и Белоруссии. Всего в Израиле такую поддержку получали около 26,3 тыс. человек.