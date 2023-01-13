Вена, 13 января, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Мониторить ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре прибыли три новых эксперта от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 13 января сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая группа из трёх специалистов МАГАТЭ, сменившая предыдущую группу, которая находилась там несколько недель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МАГАТЭ также планирует направить специалистов на все украинские АЭС и в Чернобыль. Они будут следить за ситуацией на станциях, оказывать техническую поддержку, а также сообщать о своих наблюдениях в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Напомним, эксперты МАГАТЭ постоянно присутсвтуют на ЗАЭС с сентября 2022 года. В настоящее время на станции находится пятая команда экспертов.