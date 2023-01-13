Москва, 13 января, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Средняя цена на сахар в России в декабре снизилась почти на 5%. Об этом говорится в обнародованном 13 января отчёте Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Из продовольственных товаров подешевели сахар-песок — на 4,8%, крупа гречневая — на 4,1%, соки фруктовые — на 1,2%, рис, горох и фасоль — на 1,1%, мука пшеничная, крупы овсяная и перловая, шоколад и конфеты шоколадные — на 0,8%», — говорится в сообщении.

Также незначительно, по данным Росстата, снизились цены на куриное мясо, говяжью печень, филе сельди, подсолнечное масло, поваренную соль, сухие пакетированные супы и отечественные игристые вина.

При этом в декабре в России подорожали овощи и фрукты (5,8%), куриные яйца (2,8%), икра лососевых рыб (1,6%), неразделанная рыба и мороженые кальмары, (0,7%). На 0,6% в среднем подорожали говядина, индейка, сыры, молоко, кисломолочная продукция, зелёный чай, хлопья из злаков и пряники.

Напомним, инфляция в России по итогам 2022 года, как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, составила 11,9%. Прогноз был, что инфляция достигнет 12,4%.