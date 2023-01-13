Москва, 13 января, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает отношения между МИД обеих стран доверительными и результативными. Об этом он заявил 13 января журналистам в преддверии заседания коллегии внешнеполитических ведомств.

Антон Новодережкин/ТАСС Дмитрий Мезенцев

«Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность», — подчеркнул госсекретарь.

Как отметил Мезенцев, участники договора о создании Союзного государства последовательно исполняют согласованные пункты программы в сфере внешней политики.

Напомним, программа согласованных действий Белоруссии и России в сфере внешней политики на 2022–2023 годы была принята 10 ноября 2021 года в Москве в ходе совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.