Брюссель, 13 января, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Коллегия Еврокомиссии (ЕК) планирует посетить Киев в начале февраля для обсуждения готовности Украины к вступлению в Евросоюз. Об этом 13 января сообщила на брифинге глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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«Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС», — сказала фон дер Ляйен.

На вопрос журналистов, возможно ли вхождение Украины в ЕС в течение текущего года, глава ЕК ответила, что этот процесс должен идти поэтапно. Она призвала дождаться осени, когда Еврокомиссия обнародует отчёт о готовности стран-кандидатов в ЕС.

Напомним, кроме Украины, кандидатами в ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Молдавия. Дольше остальных — более 22 лет — ожидает вступления в ЕС Турция.