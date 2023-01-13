Вашингтон, 13 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Власти Германии определятся с отправкой танков на Украину на будущей неделе. Решение должно быть скорее положительным, и принято оно будет до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января, пишет агентство Bloomberg.

Кристина Ламбрехт

На этой встрече министр обороны Германии Кристина Ламбрехт должна объявить точное решение — будут ли это поставки из самой Германии или реэкспорт из других стран, сообщили источники издания.

«Есть признаки того, что Шольц, возможно, готов отказаться от своего первоначального возражения против отправки танков Leopard или позволит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard на Украину, на что требуется согласие Берлина», — пишет агентство, исходя из данных лиц, компетентных в данном вопросе.

На днях экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США и Германия боятся отдавать киевскому режиму танки Abrams и Leopard 2 из-за того, что они могут быть уничтожены во время спецоперации либо захвачены российскими военными.