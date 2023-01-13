Лондон, 13 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Контроль за расследованием закончившегося неудачей запуска ракеты компании Virgin Orbit, которая должна была вывести на орбиту несколько спутников, будут совместно вести Британия и Соединённые Штаты. Об этом сообщили в правительстве Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Управление Великобритании по расследованию космических происшествий (SAIA) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в США будут совместно осуществлять надзор за расследованием Virgin Orbit системной аномалии, которая произошла во время запуска двигателя второй ступени», ― указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В ходе расследования в качестве консультанта выступит Британское управление гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории попытка запуска космических спутников с территории Великобритании была совершена 9 января и завершилась неудачей.

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Запуск осуществляла компания Virgin Orbit, ракета-носитель LauncherOne была запущена с самолёта Boeing-747. На борту ракеты находились девять спутников. В результате ракете-носителю не удалось вывести космические аппараты на орбиту Земли.

В Virgin Orbit заявили, что это произошло из-за неисправности двигателя второй ступени ракеты-носителя. Аномалия, как утверждают в компании, произошла на высоте приблизительно 180 км. Миссия завершилась, компоненты ракеты и полезная нагрузка упали на Землю, не достигнув орбиты.