Москва, 13 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Город Соледар в Донецкой Народной Республике освобождали различные подразделения российской группировки войск (сил). Об этом 13 января заявили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

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«Наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледаром, осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Военные сначала блокировали города с севера и юга, обеспечили изоляцию района боевых действий, что лишило киевских боевиков возможности переброски резервов из соседних районов, а также не дало подразделениям ВСУ выйти из Соледара. Также среди поставленных перед войсками задач было обеспечение огневой поддержки наступления штурмовой авиацией и артиллерией, добавили в Минобороны

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер»», ― отметили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что освобождение города Соледара Донецкой Народной Республики было завершено вечером 12 января. В ходе боёв российские войска уничтожили в районе Соледара порядка 6-7 общевойсковых бригад. А если взять со всеми подразделениями боевого, тылового, технического обеспечения с артиллерией, ПВО, инженерами, медиками, то есть уничтожено примерно два корпуса ― это почти 30 тысяч человек.