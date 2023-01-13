Тверь, 13 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. В Москве на ГУМ-катке на Красной площади прошёл товарищеский хоккейный матч между командой Службы коменданта Московского Кремля и сборной Тверской области — командой «Волга». Перед началом встречи участников, организаторов и зрителей турнира приветствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко и сделали символическое вбрасывание шайбы

«Мы посвящаем этот турнир нашим товарищам, бойцам, которые работают сегодня в зоне специальной военной операции. Уверен, дружная тверская команда будет демонстрировать высокий профессионализм, и мы увидим яркую, захватывающую, динамичную игру», — отметил перед началом матча Игорь Руденя.

«Этот день мы разделим с нашими дорогими гостями из Тверской области — земли замечательных людей, тружеников, региона с самобытной культурой, большой и славной историей. Надеюсь, эта игра зарядит нас всех на весь год позитивной энергией, силами для новых побед и начинаний», — сказал Сергей Удовенко.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, «Волга» — это сборная команда, в состав которой вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области, являющиеся игроками хоккейной команды «Патриот», а также воспитанники и выпускники Митинского детского дома. На московском льду наряду с представителями сильной половины честь Верхневолжья доблестно на позиции нападающего отстаивала Диана Рыжова. «Когда маленькая была, мне тренер предложил попробовать игру в хоккей. Понравилось, захотелось развиваться в этом виде спорта, — рассказала она перед игрой. — Мне сейчас очень волнительно. Я, девочка из детского дома из далекого района, нахожусь в центре Москвы на Красной площади. Буду справляться с эмоциями и стремиться к победе!».

Сергей Удовенко и Игорь Руденя сделали символическое вбрасывание шайбы, после чего команды скрестили клюшки на льду. В результате упорной борьбы и спортивного азарта игра завершилась со счётом 4:4. «Большое спасибо всем за игру. Желаю, чтобы мы как можно чаще встречались по таким замечательным спортивным поводам», — подвёл итог матча Игорь Руденя.

Перед началом и в перерывах турнира перед зрителями выступили артисты и творческие коллективы из Тверской области — стипендиаты губернатора Тверской области Тимофей Кудрявцев, Елизавета Кружкова, Эдгар Багдасарян, а также образцовый театр танца «Романтики», народный вокальный ансамбль «Весна», финалист проекта «Голос» Кирилл Суслов. В отдельном павильоне для жителей и гостей российской столицы была представлена продукция тверского региона. Помимо турнира для ребят из детского дома была подготовлена культурная программа, включая обзорную экскурсию по Московскому Кремлю.

Дата проведения хоккейного события была выбрана не случайно. Именно в этот день 57 лет назад, 13 января 1966 года, в городе Калинине состоялся матч, ставший началом противостояния советских и канадских хоккеистов. Тогда на стадионе «Химик» сыграли московский ЦСКА и чемпионы Канады среди любителей (команда «Шербрук Биверс»). Встреча завершилась победой советской команды под руководством Анатолия Тарасова со счётом 15:4.

Сегодня в Тверской области более 1000 мальчишек и девчонок занимаются хоккеем в спортивных школах. В Твери действует школа олимпийского резерва, отделения хоккея в спортшколах работают в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое, Калязине. Тверские команды достойно продолжают хоккейные традиции. В частности, команда воспитанников Митинского детского дома. Она была создана в 1996 году и за это время стала 11-кратным чемпионом Тверской области по хоккею в своей возрастной группе.

Хоккейная команда «Патриот» была создана в 2019 году по инициативе начальника ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна. В её состав входят не только действующие сотрудники ведомства региона, но и ветераны МЧС России. Команда состоит из более чем 50 человек, которые приезжают на тренировки в столицу Верхневолжья из других муниципалитетов. ТХК «Патриот» принимает участие Альтернативной хоккейной лиге, Ночной хоккейной лиге и Офицерской хоккейной лиге. В рамках осеннего кубка Альтернативной хоккейной лиги Тверской области в 2022 году команда ТХК «Патриот» заняла 1 место.

На протяжении многих лет сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области оказывают всестороннюю помощь в профилактическом воспитании ребят из Митинского детского дома.