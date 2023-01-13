Вашингтон, 13 января, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Мошенничество с налогами, которое проворачивали топ-менеджеры компаний, принадлежавших экс-президенту Дональду Трампу, разоблачили в США. Суд в Нью-Йорке постановил наказать виновных в сокрытии налогов штрафом в размере 1,6 млн долларов, сообщила NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Напомним, речь идет о компаниях Trump Corp. и Trump Payroll Corp., в которых в течение 15 лет велась незаконная деятельность, связанная с реализацией незаконных схем и фальсификацией данных по налогам.

Уточняется, что виновными признан топ-менеджмент, а сам Дональд Трамп к этим преступлениям оказался непричастен. Нет также претензий к его родственниками.

Ранее сообщалось о суде над руководством компании экс-президента США Дональда Трампа The Trump Organization, который состоялся в октябре 2022 года. Его обвиняли в мошенничестве при выплате зарплаты своим топ-менеджерам ради снижения налогов. Главным свидетелем был экс-финансовый директор компании 75-летний Аллен Вайссельберг.

Его обвиняли в том, что в качестве «компенсации» за низкую зарплату он якобы получил $1,76 млн, квартиру, несколько машин и покрытие расходов на обучение его внуков в частной школе.