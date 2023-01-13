Москва, 13 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщили о смерти артистки балета Натальи Садовской, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

Фото Сергея Метелицы (ИТАР-ТАСС) Наталья Садовская

Артистка балета Большого театра ушла из жизни в возрасте 94 лет. Отпевание и похороны состоятся 15 января на Пятницком кладбище.

«Жизнь Натальи Михайловны настолько тесно была связана с театром, что на юбилейных торжествах её именовали «театральным романом», — говорится в сообщении театра.

С 1968 года Наталья Садовская была художественным руководителем групп классического балета, готовила программы для гастрольных турне по городам России и странам Европы. В последние годы она преподавала в Московском государственном хореографическом училище им. Л. М. Лавровского.