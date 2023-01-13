Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в интервью ТАСС 13 января сообщил, что элитные подразделения вооруженных сил Украины предпринимали попытки отбить Соледар.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

«Где-то 300-400 человек на легкой броне, на пикапах пытались прорваться в Соледар и выбить наши подразделения <…>», — сообщил военный эксперт.

Также Киселев отметил, что вышеописанные военнослужащие числились в 46-й и 77-й десантно-штурмовых бригадах, считающихся элитными войсками ВСУ.

В пятницу официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга подтвердил информацию, что во второй половине дня 12 января город Соледар в ДНР был полностью освобожден от подразделений противника.