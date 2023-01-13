Донецк, 13 января, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Заявление Игоря Кимаковского, являющегося советником врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, об окружении Артёмовска российскими подразделениями было преждевременным. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Цитата из видео с канала: Spektr Online Игорь Кимаковский

«Но при этом наши парни из ЧВК «Вагнер» двигаются на этом направлении к победе», — добавил Кимаковский.

Он уверен, что скоро получит от «вагнеровцев» хорошие известия.

Напомним, сообщение об «окружении» Артёмовска Кимаковский сделал вечером 12 января. Пушилин также сообщил, что российские войска работают над тем, чтобы отрезать от снабжения силы ВСУ, находящиеся в этом регионе.