Москва, 13 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Из зоны специальной военной операции вернулись свыше сотни бывших заключённых, служивших в ЧВК «Вагнер». Об этом 13 января сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По данным телеканала, они принимали участие в штурме Углегорской ТЭС и посёлков под Артёмовском (украинское название ― Бахмут). Также отмечается, что их помиловали.

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«У меня всё удалось. Получил помилование, почистил биографию, награды получил. В принципе, все, о чем я думал, достигнуто в полном объёме», — поделился один из вернувшихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покинула зону специальной военной операции.

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Комментируя предложение Пригожина о помиловании вернувшихся из зоны СВО заключённых, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что помилование можно осуществлять только указом главы государства, однако перед этим амнистия должна пройти документальную процедуру, затем региональную и федеральную.