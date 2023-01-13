Луганск, 13 января, 2023, 19:24 — ИА Регнум. На стороне ВСУ в боях в населенном пункте Новоселовское в Луганской Народной Республике принимали участие американские наемники. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий киевской армии. Их числа он не уточнил, сообщив, что их было несколько и они находились в подвале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«По правому флангу началась стрельба. Американцы сидели в подвале. Ребята зашли и закидали гранатами», — приводит слова пленного РИА Новости.

По мнению боевика, ликвидировавшими американских наемников бойцами могли быть люди из группы «Вагнер» или военнослужащие ВС РФ.

Ранее о принимающих участие на стороне ВСУ наемниках, националистах из стран, входящих в НАТО, а также их сторонников, не раз сообщали военные ВС РФ, представители органов власти, в частности Рамзан Кадыров. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ноябре 2022 года заявила о более 8 тыс. иностранных наемников, воюющих против ВС РФ на стороне Киева. Среди них представители из более 60 стран, в том числе из США, Канады, Польши, Великобритании и других стран.