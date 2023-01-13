Донецк, 13 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины 13 января обстреляли Горловку, а также Кировский, Петровский и Киевский районы города Донецка Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрелы производились из буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм из населенных пунктов Ласточкино (15:07), Мемрик (16:00, 16:30), Дзержинск (16:00) и Курахово (16:55). Всего было выпущено 27 снарядов.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны киевских боевиков повреждение получила городская аптека.