Кишинёв, 13 января, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Процесс по присоединению Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет. С таким заявлением выступил глава делегации ЕС в Кишиневе, латвийский дипломат Янис Мажейкс во время представления руководства по практике гармонизации законодательства как ключевого элемента процесса европейской интеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Янис Мажейск объяснил это тем, что гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии. По его словам, необходима разработка, планирование и принятие нормативных актов. При этом, как отмечает Мажейкс, важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащее европейскому законодательству.

Говоря о непростой задаче, стоящей перед властями Молдавии, дипломат заявил, что в 2023 году Европейский союз оценит соответствие законодательства Молдавии, проанализирует законодательные акты и их работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Молдавии заявили, что Европейский парламент будет и дальше оказывать стране поддержку в процессе присоединения к ЕС.