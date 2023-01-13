Вашингтон, 13 января, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден потерял доверие к своей секретной службе. Об этом 13 января сообщает портал Vox со ссылкой на книгу Криса Уиппла о президенте США «Бой всей жизни».

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Согласно новой книге, предлагающей взглянуть изнутри на Белый дом Джо Байдена, президент США не доверяет секретной службе настолько, что не говорит открыто при агентах и считает, что они солгали об инциденте с его овчаркой, которая укусила агента», — говорится в сообщении.

Также портал Vox отмечает, что книга Криса Уиппла будет опубликована 17 января. Ранее на готовящуюся к публикации книгу ссылалось издание The Hill, рассказывавшее о недоверии Байдена к агентам секретной службы.