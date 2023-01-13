Москва, 13 января, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в районе Соледара порядка 30 тыс. человек, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Мы уничтожили в районе Соледара по реальным прикидкам порядка 6-7 общевойсковых бригад. А если взять со всеми подразделениями боевого, тылового, технического обеспечения с артиллерией, ПВО, инженерами, медиками, то есть уничтожено примерно два корпуса. Примерно 30 тысяч человек исчезли из ВСУ», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Кроме личного состава поразили оружие, технику, боеприпасы, инженерные запасы, перечислил парламентарий.

«Если порядка двух корпусов уничтожили, то это оперативно-стратегический успех», — констатировал он.

В целом, по словам Гурулёва, когда противники говорят, что Соледар — небольшой тактический успех для России, то они откровенно лукавят.

«Этот населённый пункт был крепким орешком, хорошо укрепленным, с налаженной системой огня, подготовленными подразделениями. Если Минобороны отчитывается, что мы забрали его всеми силами, то это правда», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выход киевских войск из Соледара проходит 13 января. Отступление проводится в организованном порядке, эту картину наблюдала команда американского телеканала CNN.

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