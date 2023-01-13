Таллин, 13 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Таллине Владимир Липаев назвал враждебным требование властей Эстонии сократить число сотрудников российской дипмиссии, сообщает «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По словам российского посла, решение направлено на подрыв двусторонних отношений. Владимир Липаев также заявил, что целью данного требования со стороны Эстонии является желание создать как можно больше трудностей для деятельности российского посольства.

Посол уточнил, что объем функций посольства России в Таллине несопоставим с функциями посольства Эстонии в Москве.

«Пока еще мы персонально не определились», — сказал Владимир Липаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считающая санкционное давление на Россию не слишком жёстким, призвала Запад снизить потолок цен на российскую нефть, а также увеличить помощь Киеву.