Берлин, 13 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Германия хочет иметь разные источники поставок нефти и природного газа, поэтому заинтересована в сотрудничестве с Ираком. Об этом 13 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани.

Иван Шилов ИА REGNUM Шольц и газ

«И Ирак был бы для нас желанным партнёром по сотрудничеству в импорте газа и нефти в Германию», — сказал Шольц.

Напомним, Германия с 1 января 2023 года прекратила закупать нефть в России. Берлин в срочном порядке ведёт переговоры о закупке казахстанской нефти. Прокачка топлива по российскому участку нефтепровода уже согласована с Москвой.